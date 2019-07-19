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Espreso.tvОбществоМининфраструктуры объявило конкурс на строительство нового терминала в аэропорту Борисполь

Мининфраструктуры объявило конкурс на строительство нового терминала в аэропорту Борисполь

Министерство инфраструктуры объявило конкурс по выбору компании для государственно-частного партнерства для реконструкции существующего и строительства нового грузового терминала в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве

Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно обнародованным министерством данным, целью партнерства является модернизация и частичная реконструкция рядом с технологическим переоснащением складской инфраструктуры имеющегося грузового терминала аэропорта, а также строительство нового современного грузового терминала.

Также в рамках партнерства предусматривается обеспечение обслуживания почты и грузов (оформление перевозочной документации, обработка багажа и грузов, их погрузки / разгрузки с воздушного судна при условии соблюдения требований авиационной безопасности с использованием существующего и созданного терминалов.

Срок осуществления государственно-частного партнерства - до 25 лет.

Срок подачи заявки на участие в конкурсе - 31 календарный день после публикации объявления. Срок проведения конкурса - 45 календарных дней с даты окончания подачи заявок на участие.

Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" планирует в 2019 году начать работы по реконструкции имеющегося грузового терминала, а также согласовать технико-экономическое обоснование строительства нового терминала во второй летной зоне.

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