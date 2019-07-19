Мининфраструктуры объявило конкурс на строительство нового терминала в аэропорту Борисполь
Об этом говорится на сайте ведомства.
Согласно обнародованным министерством данным, целью партнерства является модернизация и частичная реконструкция рядом с технологическим переоснащением складской инфраструктуры имеющегося грузового терминала аэропорта, а также строительство нового современного грузового терминала.
Также в рамках партнерства предусматривается обеспечение обслуживания почты и грузов (оформление перевозочной документации, обработка багажа и грузов, их погрузки / разгрузки с воздушного судна при условии соблюдения требований авиационной безопасности с использованием существующего и созданного терминалов.
Срок осуществления государственно-частного партнерства - до 25 лет.
Срок подачи заявки на участие в конкурсе - 31 календарный день после публикации объявления. Срок проведения конкурса - 45 календарных дней с даты окончания подачи заявок на участие.
Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" планирует в 2019 году начать работы по реконструкции имеющегося грузового терминала, а также согласовать технико-экономическое обоснование строительства нового терминала во второй летной зоне.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко