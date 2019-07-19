Минэкономразвития начало антидемпинговое расследование в отношении российских спичек и дисков для колес авто
19 июля, 2019, 16:08
Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли приняли решение начать антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину спичек и колесных автомобильных дисков из России
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.
Соответствующее решение приняли по жалобам украинских производителей этих товаров, которые подозревают российских товаропроизводителей в умышленном снижении своих цен для захвата украинского рынка.
Кроме производителей из России, расследование начали также против производителей спичек из Беларуси и производителей автомобильных дисков из Китая.
Отмечается, что общая стоимость импорта спичек из Беларуси и России в прошлом году составила более $ 3 млн, а стоимость автомобильных дисков из России и Китая - $ 7 млн.
- Напомним, 15 мая Украина расширила запрет на ввоз товаров из России, а также внедрила новые пошлины на некоторые российские товары.
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