Минэкономразвития начало антидемпинговое расследование в отношении российских спичек и дисков для колес авто

19 июля, 2019, 16:08

Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли приняли решение начать антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину спичек и колесных автомобильных дисков из России

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

Соответствующее решение приняли по жалобам украинских производителей этих товаров, которые подозревают российских товаропроизводителей в умышленном снижении своих цен для захвата украинского рынка.

Кроме производителей из России, расследование начали также против производителей спичек из Беларуси и производителей автомобильных дисков из Китая.

Отмечается, что общая стоимость импорта спичек из Беларуси и России в прошлом году составила более $ 3 млн, а стоимость автомобильных дисков из России и Китая - $ 7 млн.