Милевский объяснил, в чем превзошел футболистов своего поколения

19 июля, 2019, 11:27

34-летний форвард "Динамо" Брест Артем Милевский рассказал о своей футбольной карьере

Об этом нападающий сказал в интервью каналу "трындец".

"Почему обо мне не забывают в Украине? Наверное, я последний, кто остался в этом возрасте играть в футбол на высоком уровне. На профессиональном уровне. И я этим очень сильно горжусь самом деле. Ведь я не только играю в футбол, я и борюсь за медали в чемпионате Беларуси, где я родился, вырос, где, наверное, мечтаю закончить свою карьеру и что-то выиграть, а не просто играть на любительском уровне", - сказал экс-форвард киевского "Динамо".