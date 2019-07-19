Милевский объяснил, в чем превзошел футболистов своего поколения
19 июля, 2019, 11:27
34-летний форвард "Динамо" Брест Артем Милевский рассказал о своей футбольной карьере
Об этом нападающий сказал в интервью каналу "трындец".
"Почему обо мне не забывают в Украине? Наверное, я последний, кто остался в этом возрасте играть в футбол на высоком уровне. На профессиональном уровне. И я этим очень сильно горжусь самом деле. Ведь я не только играю в футбол, я и борюсь за медали в чемпионате Беларуси, где я родился, вырос, где, наверное, мечтаю закончить свою карьеру и что-то выиграть, а не просто играть на любительском уровне", - сказал экс-форвард киевского "Динамо".
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