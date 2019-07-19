Москалькова отвергла возможность обмена Вышинского

19 июля, 2019, 13:07

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что пропагандиста Кирилла Вышинского должны отпустить без предварительных условий

По словам Москальковой, мера пресечения Вышинскому должна быть изменена без каких-либо предварительных условий.

"Тем более, что он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет", - цитирует Москалькова Интерфакс-Украина.

Напомним, у Зеленского предлагают России обменять Вышинского на Сенцова.