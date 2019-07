Международные закупки лекарств принесли государству 5-кратную экономию, - МЗ

19 июля, 2019, 15:50

Закупки лекарств через международные организации показали экономию более чем в 5 раз

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

С 2015 года закупки лекарств за государственные средства начали осуществлять через международные организации. Новые эффективные и прозрачные процедуры по оценкам Счетной палаты позволили экономить до 40% бюджетных денег и закупать некоторые препараты в десятки раз дешевле. В конце 2018 было создано ГП "Медицинские закупки Украины".

"В марте 2019 года состоялись первые успешные аукционы государственного предприятия за средства Глобального фонда. Результаты показали, что закупочное агентство получает значительно ниже цены на лекарственные средства, чем средняя цена поставщиков в ProZorro. Например, по результатам аукциона на закупку ганцикловира цена снизилась до 500 грн за флакон 500 мг, что на 34% дешевле минимальной в ProZorro за 2018 - 757,56 грн ", - сообщили в Минздраве.

Сейчас закупки лекарственных средств и медицинских изделий осуществляются при поддержке таких международных партнеров как USAID (проекты SAFEMed и TAPAS), UNDP, World Bank, МФ "Возрождение" и Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Агентство проводит закупки за средства Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) через украинскую электронную систему ProZorro.

"Последние закупки показали экономию более чем в 5 раз. Например, препарат триметоприм на выполнении программ Глобального фонда ГП "Медицинские закупки Украины" закупило по цене 289 тыс. гривен за лот, тогда как ожидаемая стоимость составляла 1,9 млн гривен. Экономия на этих закупках достигла 85% ", - подчеркнули в министерстве.