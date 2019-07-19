//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирКитайский художник Ай Вэйвэй отсудил у Volkswagen $260 тыс. за съемку на фоне его инсталляции

Китайский художник Ай Вэйвэй отсудил у Volkswagen $260 тыс. за съемку на фоне его инсталляции

Известный китайский художник выиграл суд против Volkswagen, который без его разрешения использовал одну из его работ в своей рекламе как фон

Об этом сообщает Artnet News.

Суд Копенгагена обязал немецкий концерн Volkswagen выплатить китайском художнику и скульптору компенсацию 1,75  датмлнских крон (около $260 тыс.) за "ненадлежащее использование произведения искусства в маркетинговых целях".

Ай Вэйвэй подал в суд на датского дистрибьютора Skandinavisk Motor после того, как узнал, что Volkswagen Denmark использовал его Soleil Levant для рекламы своего VW Polo в октябре 2017 года.

Soleil Levant - это 3,5 тыс. спасательных жилетов, размещенных на фасаде выставочного центра Шарлоттенборг в Копенгагене. Эти жилеты принадлежали мигрантам, которые высадились на греческом острове Лесбос. Инсталляция создавалась ко Всемирному дню беженцев в 2017 году.

По словам Ай Вэйвэя, более года он вел безуспешные переговоры с компанией, чтобы урегулировать ситуацию, не подавая иск в суд.

Ай Вэйвэй требовал компенсации $300,8 тыс., поскольку считает, что компания нарушила  его моральные права и подорвала репутацию. Вызвано это тем, по мнению художника, что таким образом Volkswagen создал видимость, что он согласился лицензировать свою работу компании для рекламы, которую увидели более 200 тыс. человек.

В своем Instagram он написал что такое использование работы противоречит его идее, которая стояла за инсталляцией.

Представитель Skandinavisk Motor сказал, что "очень удивлен" таким решением суда.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 июля, 2019 пятница

больше новостей

19 июля, 2019 пятница

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать