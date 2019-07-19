Китайский художник Ай Вэйвэй отсудил у Volkswagen $260 тыс. за съемку на фоне его инсталляции

19 июля, 2019, 13:50

Известный китайский художник выиграл суд против Volkswagen, который без его разрешения использовал одну из его работ в своей рекламе как фон

Об этом сообщает Artnet News.

Суд Копенгагена обязал немецкий концерн Volkswagen выплатить китайском художнику и скульптору компенсацию 1,75 датмлнских крон (около $260 тыс.) за "ненадлежащее использование произведения искусства в маркетинговых целях".

Ай Вэйвэй подал в суд на датского дистрибьютора Skandinavisk Motor после того, как узнал, что Volkswagen Denmark использовал его Soleil Levant для рекламы своего VW Polo в октябре 2017 года.

Soleil Levant - это 3,5 тыс. спасательных жилетов, размещенных на фасаде выставочного центра Шарлоттенборг в Копенгагене. Эти жилеты принадлежали мигрантам, которые высадились на греческом острове Лесбос. Инсталляция создавалась ко Всемирному дню беженцев в 2017 году.

По словам Ай Вэйвэя, более года он вел безуспешные переговоры с компанией, чтобы урегулировать ситуацию, не подавая иск в суд.

Ай Вэйвэй требовал компенсации $300,8 тыс., поскольку считает, что компания нарушила его моральные права и подорвала репутацию. Вызвано это тем, по мнению художника, что таким образом Volkswagen создал видимость, что он согласился лицензировать свою работу компании для рекламы, которую увидели более 200 тыс. человек.

В своем Instagram он написал что такое использование работы противоречит его идее, которая стояла за инсталляцией.

Представитель Skandinavisk Motor сказал, что "очень удивлен" таким решением суда.