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Espreso.tvОбществоКуницкий против ЦИК: Верховный суд подтвердил регистрацию кандидата в Раду от "Слуги народа"

Куницкий против ЦИК: Верховный суд подтвердил регистрацию кандидата в Раду от "Слуги народа"

Верховный суд Украины признал незаконным решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации Александра Куницкого кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа"

Об этом сообщила в Facebook руководитель пресс-службы партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Верховный Суд подтвердил незаконность решения ЦИК об отмене регистрации Александра Куницкого. PS. Кое-кому все таки придется распрощаться с мандатом", - написала Кравчук.

  • Напомним, ЦИК отменила регистрацию Куницкого из-за того, что, по данным Госпогранслужбы, с 15 марта по 5 декабря 2015 года Куницкий выезжал за пределы Украины на 264 дня и, соответственно, не соблюдал требование Конституции Украины и закона о проживании в Украине последние 5 лет .
  • Шестой апелляционный суд Киева возобновил регистрацию Куницкого кандидатом в нардепы.
  • Зеленский заявил, что кандидат от "Слуги народа" Куницкий не может быть депутатом из-за двойного гражданства.
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