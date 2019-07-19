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Espreso.tvОбществоКняжицкий призвал ВО "Свобода" бойкотировать каналы группы Медведчука

Княжицкий призвал ВО "Свобода" бойкотировать каналы группы Медведчука

Об этом сказал председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, обращаясь к заместителю председателя партии ВО "Свобода" Руслану Кошулинскому в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов", которое выходит на Еспресо и львовском телеканале НТА

"У меня к вам предложение по Медведчуку. Вы сказали о приватизированных телевизионных каналах. Я на эти каналы принципиально не хожу все время, потому что считаю, что это нечестно и неправильно. Вы и ваши представители туда ходят даже сейчас, когда эти каналы стали "медведчуковскими". Давайте договоримся: ни вы, ни мы больше никогда там не появимся", - подчеркнул Княжицкий.

Он также заверил, партия "Европейская солидарность" не будет сотрудничать с нынешним главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком ни во власти, ни в оппозиции.

Княжицкий также напомнил о том, что на участии Медведчука в Минском процессе настояла канцлер Германии Ангела Меркель, а не президент Порошенко, которого в этом упрекают.

"Ни один депутат не подал столько обращений, законопроектов и заявлений по Медведчуку как я с коллегами Левусом и Высоцким. Когда в то время мы встречались с высокопоставленными чиновниками - нам объяснили в чем проблема. И сейчас этот ответ публично дал Роман Бессмертный. Медведчука не позволяла трогать Ангела Меркель по просьбе Путина ради прекращения агрессии России и работы в нормандском формате", - подчеркнул народный депутат.

Он также отметил, что ценой такого решения было недопущение РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Теперь, когда этот дипломатический фронт проигран новой властью, по мнению Княжицкого, у президента Зеленского развязаны руки, и ничто не мешает привлечь Медведчука к ответственности.

Напомним, 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы позволила делегации РФ вернуться без выполнения каких-либо международных обязательств.

12 июля представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный заявил, что на участии Медведчука в ТГК в Минске настояла Ангела Меркель после разговора с Владимиром Путиным.

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