Кандидат в нардепы Притула признался, что бил сына

19 июля, 2019, 16:25

Об этом Сергей Притула рассказал в интервью YouTube-канала Маши Ефросининой, передает Еспресо.TV .

"Когда Дмитрий был в младших классах, я наделал много ошибок. Слишком много от него хотел. Чтобы он был идеальным бойцом, идеальным сыном. Я поднимал руку на маленького, пока мне не вправили мозги", - признался Притула.

По словам ведущего, его жена Катя примирила его с сыном. Женщина всегда успокаивала Сергея и Дмитрия, учила с мальчиком уроки и делала все, чтобы сохранить спокойствие в доме.

"Сейчас у меня нет претензий к сыну, даже если он вдруг не оправдал мои ожидания", - добавил ведущий.

Притула рассказал, что на его взаимоотношения с сыном повлияли его собственные отношения с отцом. Ведь в детстве отец тоже поднимал на него руку.

"Меня били, как пел Кузьма, руками, ногами, железной трубой. Однажды мой отец сильно меня избил, потому что я оскорбил маму. Я действительно тогда хотел сделать ей больно", - сказал Притула и расплакался перед камерой.