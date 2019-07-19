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Espreso.tvОбществоГибель сотрудника АП: прокуратура провела экспертизу

Гибель сотрудника АП: прокуратура провела экспертизу

Экспертизы свидетельствуют, что смерть сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого в 2019 году наступила не вследствие телесных повреждений

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

"В рамках следствия эксперты провели судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизы. Согласно их выводам, телесные повреждения, зафиксированные на теле погибшего, имеют признаки легкого телесного повреждения, что вызывает кратковременное расстройство здоровья. Повреждения были причинены потерпевшему примерно за час до наступления смерти и не имеют причинно-следственной связи с его смертью", - отметила Максимец.

Она заявила, что поскольку результаты проведенных экспертиз не предоставили исчерпывающих ответов относительно обстоятельств гибели мужчины, в уголовном производстве назначили дополнительную токсикологическую экспертизу.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нападения на 46-летнего сотрудника АП.

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