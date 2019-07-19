Гибель сотрудника АП: прокуратура провела экспертизу
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.
"В рамках следствия эксперты провели судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизы. Согласно их выводам, телесные повреждения, зафиксированные на теле погибшего, имеют признаки легкого телесного повреждения, что вызывает кратковременное расстройство здоровья. Повреждения были причинены потерпевшему примерно за час до наступления смерти и не имеют причинно-следственной связи с его смертью", - отметила Максимец.
Она заявила, что поскольку результаты проведенных экспертиз не предоставили исчерпывающих ответов относительно обстоятельств гибели мужчины, в уголовном производстве назначили дополнительную токсикологическую экспертизу.
Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нападения на 46-летнего сотрудника АП.
- Напомним, вечером 13 марта этого года на улице Баггоутовской в Киеве подозреваемый и его сообщник напали на незнакомого им человека, несколько раз ударили его по голове, отобрали телефон и банковские карточки. Утром тело пострадавшего нашли прохожие. Погибшим оказался сотрудник Администрации президента Украины.
- 14 марта правоохранители объявили подозрение 25-летнему гражданину Армении в совершении разбойного нападения на сотрудника АП Александра Бухтатого.
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