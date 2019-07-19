Фирма Гладковского получила еще 78 млн грн от Минобороны по тайному соглашению, - StateWatch

19 июля, 2019, 13:11

По информации экспертной организации StateWatch, в июле "Богдан Моторс", принадлежащий Гладковскому, получил еще 78 млн грн от Минобороны

Об этом в Facebook сообщил Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов.

Согласно приведенным данным, в середине июля Автосборочный завод №2 компании "Богдан Моторс" получил 78,3 млн грн на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа.

Деньги перечислены со счета Государственного казначейства на частный счет "Богдан Моторс", открытый в "ОТП банке".

За что именно выплачены деньги, не указано.

Вместе с тем, в этом году пресс-служба "Богдана" сообщила, что корпорация подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин "Богдан 2251" и грузовиков "Богдан 6317" в Вооруженные силы Украины.