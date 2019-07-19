Футболисты английского клуба подрались в ресторане из-за шутки о лысине

19 июля, 2019, 16:05

Футболисты английского клуба "Ньюкасл" подрались с посетителем ресторана, который пошутил о лысине полузащитника Шелви

Об этом сообщает Daily Mail.

Участниками конфликта стали полузащитник "Ньюкасла" Шелви и его партнер по команде вратарь Карл Дарлоу.

Инцидент произошел в одном из ресторанов английского города Морпет незадолго до вылета футболистов на предсезонное турне в Китай. Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, пошутив о его лысине, хотя игрок с детства страдает от алопеции - патологического выпадения волос. Футболист ответил обидчику фразой "возвращайся домой, крестьянин", после чего началась драка.

В "Ньюкасле" отказались комментировать инцидент, однако, по информации издания, клуб проведет собственное расследование.