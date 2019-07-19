Футболисты английского клуба подрались в ресторане из-за шутки о лысине
19 июля, 2019, 16:05
Футболисты английского клуба "Ньюкасл" подрались с посетителем ресторана, который пошутил о лысине полузащитника Шелви
Об этом сообщает Daily Mail.
Участниками конфликта стали полузащитник "Ньюкасла" Шелви и его партнер по команде вратарь Карл Дарлоу.
Инцидент произошел в одном из ресторанов английского города Морпет незадолго до вылета футболистов на предсезонное турне в Китай. Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, пошутив о его лысине, хотя игрок с детства страдает от алопеции - патологического выпадения волос. Футболист ответил обидчику фразой "возвращайся домой, крестьянин", после чего началась драка.
В "Ньюкасле" отказались комментировать инцидент, однако, по информации издания, клуб проведет собственное расследование.
- В мае во время матча низшего дивизиона чемпионата Германии по футболу болельщики избили чемпиона мира-2016 Гросскройца.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко