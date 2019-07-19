ФСБ заявила об изъятии у украинца "экстремистской литературы" на админкордоне с Крымом
Об этом сообщают " Крим.Реалии" со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.
В крымском погрануправлении российского ФСБ сообщают о том, что изъяли на адимнкордоне Крыма с Херсонской областью у жителя Полтавской области литературу, которая "вероятно запрещена" в России.
Отмечается, что у гражданина Украины нашли несколько книг, "внешний вид и содержание которых позволяет отнести их к разряду экстремистских материалов".
Согласно сообщению, мужчина рассказал крымским пограничникам, что осуществляет "грузовые и пассажирские перевозки". Чемодан, в котором находилась литература, мужчина перевозил за денежное вознаграждение, якобы "не придав большого внимания вида и содержания книг".
В ведомстве сообщили, что пограничники отправили книги на экспертизу. Имя и фамилия украинца в сообщении не указывают, какова его дальнейшая судьба, неизвестно.
На этой неделе уже сообщалось о задержании двух граждан Украины на российском пункте пропуска на админкордоне с аннексированным Крымом. По данным российского пограничного ведомства ФСБ, задержанные находились "в федеральном и межгосударственном розыске".
В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админкордоне с Крымом граждан Украины невозможно, поскольку российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".
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