Евроинтеграция не была приоритетной для Гройсмана, - Климпуш-Цинцадзе

19 июля, 2019, 18:05

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции заявила, что премьер-министр Владимир Гройсман сделал непубличной систему электронного мониторинга, оценки и планирования выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС

Об этом Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала в интервью LB.ua.

"К сожалению, европейская интеграция была приоритетом для немногих в правительстве и точно это не та задача, которая была приоритетной для главы правительства", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она пояснила, что в целом большинство вещей, которые она предлагала, правительство поддерживало.

"Но были и такие, которые не удалось реализовать - и не по своей вине, и за которые приходилось оправдываться и краснеть перед журналистами", - отметила вице-премьер.

Так, публично было заявлено о намерении разработать систему электронного мониторинга, оценки и планирования выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. В итоге появилась электронная платформа - "Пульс Соглашения" (на которой учатся наши партнеры из Грузии, Молдовы, у которых тоже есть Соглашения об ассоциации), и которая дает возможность отслеживать, на каком этапе Украина находится в выполнении Соглашения: "где мы лучше или, наоборот, хуже движемся, где есть проблема с принятием законов Верховной Радой и т.п. ".

"Я считала, что этот инструмент должен быть публичным. К сожалению, идею публичности не поддержал премьер-министр Гройсман - как я понимаю, потому что она давала бы возможность анализировать и видеть, где есть проблемные моменты", - подчеркнула вице-премьер.

При этом стремление Гройсмана засекретить аналитическую платформу все равно не было эффективным. "Все равно мы ежегодно представляли отчеты о выполнении Соглашения об ассоциации, в которых подавали цифры, на основе этой же системы, демонстрируя процентную картинку выполнения наших обязательств. Потому что если ты не измеряешь, то и не можешь понять, где ты находишься" - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер добавила, что делала несколько попыток в течение этих лет сделать "Пульс Соглашения" публичным, однако безуспешно.