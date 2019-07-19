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Espreso.tvОбществоЕсли европейский выбор Украины будет под угрозой - патриоты будут его защищать, - Княжицкий

Если европейский выбор Украины будет под угрозой - патриоты будут его защищать, - Княжицкий

Украинцы по всей стране, в частности во Львове, боятся потери независимости Украины
Об этом сказал глава комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий во время марафона "Украина: российский реванш или российское будущее" - совместного проекта телеканалов "Прямой", Еспресо и "5 канал" в пятницу, 19 июля .
 
Он отметил, что украинцы по всей стране, в частности во Львове, боятся потери независимости Украины. Те, кто отстаивают европейский вектор внешнего курса, чувствуют угрозу реванша и большую надежду возлагают на проукраинских демократических кандидатов.
 
"Те проукраинские силы, которые зайдут сейчас в парламент - это будут опытные люди, которые прошли Майдан, умеют защищать Украину, отстаивать украинскую культуру и язык. И я убежден, если будет попытка ревизовать наш подход к нашей истории и внешнему выбору - люди, особенно пришедшие Майдан, будут готовы защищать этот выбор ", - сказал Княжицкий.
 
Народный депутат также рассказал: украинцы, в частности львовяне, возлагают надежду на то, что патриотические проукраинские кандидаты смогут объединиться, несмотря на партийную принадлежность в новом парламенте для защиты украинских и европейских ценностей.
 
"Даже когда люди не видят выхода из сложившейся ситуации, они верят, что те, кого они знают, кто доказал свои твердые убеждения - смогут убедить даже президента Зеленского и членов его команды", - сказал глава комитета.
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