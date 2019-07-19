ЕС призвал Россию прекратить поставки средств радиоборьбы на Донбасс

19 июля, 2019, 14:08

В Евросоюзе осудили поставки Россией высокотехнологичных систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы своим вооруженным формированиям на Востоке Украины

Об этом говорится в заявлении ЕС, обнародованном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает "Укринформ".

"Мы призываем Россию прекратить поставки поддерживаемым ею вооруженным формированием на Донбассе высокотехнологичного оборудования для глушения сигнала", - говорится в заявлении.

ЕС осудил участившиеся атаки на беспилотники СММ ОБСЕ и препятствование их работе.

"Мы обеспокоены тем, что попытки обнаружить потерянный 27 июня БПЛА дальнего радиуса действия на неподконтрольной правительству территории подверглись препятствиям в виде "глушения" и не дали никаких результатов. 12 июля огонь стрелкового оружия был вновь открыт в направлении мини-БПЛА СММ, на этот раз у Металлиста, в неподконтрольном правительству районе в 7 км к юго-западу от Луганска", - отмечается в заявлении ЕС.

Лица, ответственные за любое умышленное повреждение, уничтожение или потерю беспилотных летательных аппаратов СММ и других средств, по словам представителей ЕС, "должны быть привлечены к ответственности - как политически, так и финансово".