//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕС призвал Россию прекратить поставки средств радиоборьбы на Донбасс

ЕС призвал Россию прекратить поставки средств радиоборьбы на Донбасс

В Евросоюзе осудили поставки Россией высокотехнологичных систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы своим вооруженным формированиям на Востоке Украины

Об этом говорится в заявлении ЕС, обнародованном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает "Укринформ".

"Мы призываем Россию прекратить поставки поддерживаемым ею вооруженным формированием на Донбассе высокотехнологичного оборудования для глушения сигнала", - говорится в заявлении.

ЕС осудил участившиеся атаки на беспилотники СММ ОБСЕ и препятствование их работе.

"Мы обеспокоены тем, что попытки обнаружить потерянный 27 июня БПЛА дальнего радиуса действия на неподконтрольной правительству территории подверглись препятствиям в виде "глушения" и не дали никаких результатов. 12 июля огонь стрелкового оружия был вновь открыт в направлении мини-БПЛА СММ, на этот раз у Металлиста, в неподконтрольном правительству районе в 7 км к юго-западу от Луганска", - отмечается в заявлении ЕС.

Лица, ответственные за любое умышленное повреждение, уничтожение или потерю беспилотных летательных аппаратов СММ и других средств, по словам представителей ЕС, "должны быть привлечены к ответственности - как политически, так и финансово".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 июля, 2019 пятница

больше новостей

19 июля, 2019 пятница

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать