Джаред Лето устроил бесплатный концерт на пешеходном мосту в Киеве
Звездного артиста заметили на улицах пользователи социальных сетей и выложили видео в Instagram.
Джаред Лето в очередной раз удивил своих фанатов. На этот раз 18 июля певец гулял по ночному Киеву, а потом оказался на пешеходном мосту, где устроил импровизированный концерт.
Лето увидел уличного музыканта и одолжил у того гитару. Солист Thirty Seconds to Mars порадовал ошарашенных киевлян акустическим концертом, исполнив несколько композиций.
Не могу вам передать своего восторга. Я здесь вечером гуляю со Stanislav Yasinskiy и случайно встречаем на пешеходного моста с гитарой моего любимого голливудских актера из фильма "Мистер Никто" Джаред Лето. Джаред забрал инструмент в уличного музыканта и спел несколько своих песен.
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-
Читайте также
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива