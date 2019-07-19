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Espreso.tvОбществоДжаред Лето устроил бесплатный концерт на пешеходном мосту в Киеве

Джаред Лето устроил бесплатный концерт на пешеходном мосту в Киеве

Лидер Thirty Seconds to Mars прибыл в Украину, где 17 июля выступил вместе с группой на фестивале UPark, а на следующий день - гулял по центру украинской столицы

Звездного артиста заметили на улицах пользователи социальных сетей и выложили видео в Instagram.

Джаред Лето в очередной раз удивил своих фанатов. На этот раз 18 июля певец гулял по ночному Киеву, а потом оказался на пешеходном мосту, где устроил импровизированный концерт.

Лето увидел уличного музыканта и одолжил у того гитару. Солист Thirty Seconds to Mars порадовал ошарашенных киевлян акустическим концертом, исполнив несколько композиций.

 

 

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