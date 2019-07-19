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Espreso.tvОбществоДуш и сейф в купе: Укрзализныця добавила VIP-вагон к поезду Киев-Ужгород

Душ и сейф в купе: Укрзализныця добавила VIP-вагон к поезду Киев-Ужгород


фото: delo.ua
К поезду №29 / 30, который курсирует между Киевом и Ужгородом, добавили VIP-вагон. В каждом из шести купе вагона туалет, душ, телевизор, сейф и шкаф для одежды

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Известно, что вагон будет курсировать из Киева 20, 22, 26 июля и со 2 августа по нечетным числам, а обратно возвращаться по четным числам. Вагон будет номер 0.

"Каждое из шести двухместных купе оснащено двуспальной кроватью, которую при желании можно трансформировать в диван для сидения, есть откидная верхняя полка, столик-трансформер, шкаф для одежды, сейф, телевизор и индивидуальная система кондиционирования", - сообщают в Укрзализныце.

Там также добавляют, что в каждом купе будет собственный туалет, умывальник и душ.

В каждом купе могут путешествовать по 2 пассажира, однако даже если пассажир хочет ехать таким поездом сам, ему нужно выкупить все купе.

Сколько будут стоить билеты именно в этом вагоне, пока - неизвестно. Места класса "Люкс" в 9-м вагоне этого поезда на середину августа стоят по 2057 грн (покупка постельного белья обязательно) в одну сторону.

 
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