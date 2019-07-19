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Espreso.tvОбществоДоллар подорожал до 26,03 грн

Доллар подорожал до 26,03 грн

Американский доллар за сутки подорожал на 17 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

В пятницу, 19 июля, 1 евро стоит 29,19 грн (подорожал на 19 копеек).

Аналитический портал "Минфин" сообщает о цене валюты на "черном рынке":

Там $1 покупают за 26 грн, продают - 26,08 грн.

Евро на "черном рынке" скупают за 29,01 грн, продают - 29,25 грн.

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