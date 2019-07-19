Доллар подорожал до 26,03 грн
19 июля, 2019, 10:27
Американский доллар за сутки подорожал на 17 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
В пятницу, 19 июля, 1 евро стоит 29,19 грн (подорожал на 19 копеек).
Аналитический портал "Минфин" сообщает о цене валюты на "черном рынке":
Там $1 покупают за 26 грн, продают - 26,08 грн.
Евро на "черном рынке" скупают за 29,01 грн, продают - 29,25 грн.
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