ЦИК отменила регистрацию кандидата от "Оппоплатформы" с несколькими фальшивыми паспортами

19 июля, 2019, 22:50

19 июля в ЦИК отменили регистрацию кандидата от "Оппоплатформы" Дмитрия Торнера с рядом поддельных паспортов

Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Дмитрия Торнера, включенного в избирательный список партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду, исключив его из указанного избирательного списка, говорится в сообщении.

Кроме того, по данным правоохранительных органов, Торнер является гражданином Молдовы, который находился в розыске правоохранительных органов этой страны за побег из мест заключения.

Как отмечается, 12 июля в ЦИК сообщили, что, вероятно, несколько паспортов Торнер незаконно оформлены. Поэтому, это может свидетельствовать о его незаконном пребывании в гражданстве Украины.

На письма ЦИК от 17 июля и от 18 июля относительно оснований документирования паспортами гражданина Украины и наличии оснований приобретения гражданства Украины Торнер (Мальченко, Грозным) Дмитрием Григорьевичем пришел ответ Государственной миграционной службы.

В ГМС сообщили, что по результатам служебных проверок оснований оформления ряда паспортов гражданина Украины, указанные документы признаны оформленными с нарушением требований законодательства и являются недействительными и подлежат изъятию и уничтожению.

Также, в ЦИК добавили, что ГМС отметила, что, по имеющимся учетам территориальных органов, Торнер по вопросам приобретения гражданства Украины в установленном порядке не обращался. Поэтому, оснований считать его гражданином Украины нет.

"Указанное свидетельствует, что Торнер Д. не является гражданином Украины, а следовательно, им не соблюдены требования, установленные частью второй статьи 76 Конституции Украины, частью первой статьи 9 избирательного закона ", - говорится в сообщении.

Учитывая указанное, Комиссия приняла решение отменить регистрацию кандидата Торнера, исключив его из избирательного списка партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".