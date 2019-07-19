Boeing пострадает на $5,6 млрд из-за проблем с Boeing 737 MAX - отчет компании

19 июля, 2019, 08:42

Во втором квартале 2019 года прибыль корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из- за прекращения эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек по их поставкам заказчикам

Об этом говорится в отчете компании, передает Укринформ.

"Boeing учтет расходы в размере $4,9 млрд ($8,74 за акцию) в связи с оценкой потенциальных выплат потребителям за сбои (в авиасообщении), связанные с прекращением эксплуатации 737 MAX и задержками поставок. Это приведет к сокращению выручки и чистой прибыли на $5,6 млрд (до уплаты налогов)", - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 года.