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Espreso.tvОбществоBoeing пострадает на $5,6 млрд из-за проблем с Boeing 737 MAX - отчет компании

Boeing пострадает на $5,6 млрд из-за проблем с Boeing 737 MAX - отчет компании

Во втором квартале 2019 года прибыль корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из- за прекращения эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек по их поставкам заказчикам

Об этом говорится в отчете компании, передает Укринформ.

"Boeing учтет расходы в размере $4,9 млрд ($8,74 за акцию) в связи с оценкой потенциальных выплат потребителям за сбои (в авиасообщении), связанные с прекращением эксплуатации 737 MAX и задержками поставок. Это приведет к сокращению выручки и чистой прибыли на $5,6 млрд (до уплаты налогов)", - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 года.

  • В середине марта 2019 года из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.

  • В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружено сходство.

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