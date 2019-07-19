Boeing пострадает на $5,6 млрд из-за проблем с Boeing 737 MAX - отчет компании
Об этом говорится в отчете компании, передает Укринформ.
"Boeing учтет расходы в размере $4,9 млрд ($8,74 за акцию) в связи с оценкой потенциальных выплат потребителям за сбои (в авиасообщении), связанные с прекращением эксплуатации 737 MAX и задержками поставок. Это приведет к сокращению выручки и чистой прибыли на $5,6 млрд (до уплаты налогов)", - говорится в сообщении
Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 года.
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В середине марта 2019 года из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
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В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружено сходство.
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