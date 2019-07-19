//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБез "зарплатной уравниловки", регион за регионом: Нефедов рассказал о реформе таможни

Без "зарплатной уравниловки", регион за регионом: Нефедов рассказал о реформе таможни

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов хочет избавиться от "зарплатной уравниловки" и создать образцовую таможню

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации в четверг, пишет НВ Бизнес.

"Краткосрочно ожидаю, что финансирование таможни будет в следующем году увеличено. Ожидаем, что таможня войдет в перечень госорганов, где реализуется пилот реформы государственного управления с доплатами со стороны Евросоюза и созданием соответствующих директоратов. И плюс мы работаем с Минфином, чтобы создать большее маневрирование зарплатным фондом, чтобы не отталкиваться от рангов и отойти от "зарплатной уравниловки", - отметил он.

Глава таможни добавил, что с 18 июля будет первым сотрудником Гостаможенной службы, а к концу октября намерен объявить первые конкурсы на заместителей.

"Реалистично ГТС заработает примерно через 2,5 месяца. Господин Верланов (глава Государственной налоговой службы, - ред.) был назначен на должность 8 мая - до сих пор переведено (из ГФС в ГНС, - ред.) менее 1 тыс. сотрудников из 28 тыс. Это довольно длительный и бюрократический процесс, но это и возможность очистить структуру, и этим хочется воспользоваться", - отметил он.

Нефедов намерен пойти по пути "последовательной реформы в регионах".

"Мы создадим "образцовую таможню" (на базе одного из регионов, - ред.) - выдвигаем совершенно другие требования к персоналу там, переводим его на другое материальное обеспечение, софт и др. И обеспечиваем этим людям более высокую зарплату. И так - регион за регионом", - пояснил он.

  • Напомним, 25 июня в заключительном этапе конкурсного отбора на должность главы Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

  • Ранее сообщалось, что Нефедов представил стратегию реформирования таможни.

  • 5 июля правительство утвердило Максима Нефедова (первого заместителя министра экономического развития и торговли) в должности председателя Государственной таможенной службы Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 июля, 2019 пятница

больше новостей

19 июля, 2019 пятница

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать