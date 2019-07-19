Без "зарплатной уравниловки", регион за регионом: Нефедов рассказал о реформе таможни

19 июля, 2019, 10:03

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов хочет избавиться от "зарплатной уравниловки" и создать образцовую таможню

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации в четверг, пишет НВ Бизнес.

"Краткосрочно ожидаю, что финансирование таможни будет в следующем году увеличено. Ожидаем, что таможня войдет в перечень госорганов, где реализуется пилот реформы государственного управления с доплатами со стороны Евросоюза и созданием соответствующих директоратов. И плюс мы работаем с Минфином, чтобы создать большее маневрирование зарплатным фондом, чтобы не отталкиваться от рангов и отойти от "зарплатной уравниловки", - отметил он.

Глава таможни добавил, что с 18 июля будет первым сотрудником Гостаможенной службы, а к концу октября намерен объявить первые конкурсы на заместителей.

"Реалистично ГТС заработает примерно через 2,5 месяца. Господин Верланов (глава Государственной налоговой службы, - ред.) был назначен на должность 8 мая - до сих пор переведено (из ГФС в ГНС, - ред.) менее 1 тыс. сотрудников из 28 тыс. Это довольно длительный и бюрократический процесс, но это и возможность очистить структуру, и этим хочется воспользоваться", - отметил он.

Нефедов намерен пойти по пути "последовательной реформы в регионах".

"Мы создадим "образцовую таможню" (на базе одного из регионов, - ред.) - выдвигаем совершенно другие требования к персоналу там, переводим его на другое материальное обеспечение, софт и др. И обеспечиваем этим людям более высокую зарплату. И так - регион за регионом", - пояснил он.