Американский военный корабль сбил иранский беспилотник
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с речью в Вашингтоне в четверг, 18 июля.
Как сообщает Bloomberg, по словам Трампа, беспилотник был сбит после того как приблизился к кораблю на расстояние менее тысячи метров и проигнорировал многочисленные призывы отступить.
"Это последнее из многих провокационных и враждебных действий Ирана против кораблей, работающих в международных водах, - заявил Трамп. - Соединенные Штаты оставляют за собой право защищать наш персонал, наши объекты и интересы и призывают все страны осудить попытки Ирана нарушить свободу судоходства и мировой торговли".
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что у них нет информации о потере беспилотника.
Позже в Министерстве обороны США подтвердили опубликованную американским лидером Дональдом Трампом информацию.
Согласно заявлению официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, инцидент произошел в четверг, 18 июля, примерно в 10 утра по местному времени. Десантный корабль USS Boxer находился в международных водах и проводил плановый входной транзит через Ормузский пролив.
"В это время беспилотный воздушная система с неподвижным крылом сблизилась с американским кораблем на расстояние, представлявшее угрозу. Командование USS Boxer отдало приказ на уничтожение опасного самолета с целью обеспечения безопасности судна и его экипажа", - сообщили в Пентагоне.
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