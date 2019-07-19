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Espreso.tvМирАмериканский военный корабль сбил иранский беспилотник

Американский военный корабль сбил иранский беспилотник

Американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотный летательный аппарат над Ормузским проливом

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с речью в Вашингтоне в четверг, 18 июля.

Как сообщает Bloomberg, по словам Трампа, беспилотник был сбит после того как приблизился к кораблю на расстояние менее тысячи метров и проигнорировал многочисленные призывы отступить.

"Это последнее из многих провокационных и враждебных действий Ирана против кораблей, работающих в международных водах, - заявил Трамп. - Соединенные Штаты оставляют за собой право защищать наш персонал, наши объекты и интересы и призывают все страны осудить попытки Ирана нарушить свободу судоходства и мировой торговли".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что у них нет информации о потере беспилотника.

Позже в Министерстве обороны США подтвердили опубликованную американским лидером Дональдом Трампом информацию.

Согласно заявлению официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, инцидент произошел в четверг, 18 июля, примерно в 10 утра по местному времени. Десантный корабль USS Boxer находился в международных водах и проводил плановый входной транзит через Ормузский пролив.

"В это время беспилотный воздушная система с неподвижным крылом сблизилась с американским кораблем на расстояние, представлявшее угрозу. Командование USS Boxer отдало приказ на уничтожение опасного самолета с целью обеспечения безопасности судна и его экипажа", - сообщили в Пентагоне.

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