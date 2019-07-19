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Espreso.tvОбществоАкции "дочки" госбанка РФ выставлены на бирже: ранее их арестовали по требованию Коломойского

Акции "дочки" госбанка РФ выставлены на бирже: ранее их арестовали по требованию Коломойского


фото: finclub
Украинская фондовая биржа ПФТС объявила о проведении аукциона по продаже 99,7% акций "дочки" российского государственного "Проминвестбанка"

Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Ранее акции банка арестовали по требованию Игоря Коломойского, который таким образом хочет получить компенсацию за потерянные в результате аннексии Крыма активы.

Отмечается, что на продажу выставили 5,08 млн акций банка. Начальная стоимость продажи составляет 532,1 млн грн. Акции продадут с помощью аукциона, который состоится 28 августа.

Как отмечает FinClub, 20 сентября 2018 года частный исполнитель исполнительного округа Киева Каращук K.Л. на основании заявления ООО "Дайрис" открыла исполнительное производство по принудительному исполнению постановления Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года по взысканию акций ПАО "Проминвестбанк" в пользу компании "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

  • Напомним, в июне один из крупнейших российских государственных банков Внешэкономбанк подал иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Причиной этого шага стали санкции Украины против украинского филиала Внешэкономбанка - ПАО "Проминвестбанк".
 
 

 

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