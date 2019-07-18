Зеленский записал обращение к инвесторам на английском языке и пригласил их в Украину

18 июля, 2019, 15:07

Видео опубликовано в Facebook.

"Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую", - заявил президент.

Он также обратился к украинцам, которые живут не в Украине:

"Делитесь этим видео, чтобы бизнес из ваших стран отверг сомнения и начал инвестировать в Украину! С предложениями можно уже сейчас обращаться к секретарю Национального инвестиционного совета David Braun".