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Espreso.tvОбществоЗеленский записал обращение к инвесторам на английском языке и пригласил их в Украину

Зеленский записал обращение к инвесторам на английском языке и пригласил их в Украину

Президент Владимир Зеленский обратился на английском к иностранным бизнесменам и призвал их инвестировать в Украину

Видео опубликовано в Facebook.

"Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую", - заявил президент.

Он также обратился к украинцам, которые живут не в Украине:

"Делитесь этим видео, чтобы бизнес из ваших стран отверг сомнения и начал инвестировать в Украину! С предложениями можно уже сейчас обращаться к секретарю Национального инвестиционного совета David Braun".

 

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