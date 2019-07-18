Зеленский записал обращение к инвесторам на английском языке и пригласил их в Украину
18 июля, 2019, 15:07
Президент Владимир Зеленский обратился на английском к иностранным бизнесменам и призвал их инвестировать в Украину
Видео опубликовано в Facebook.
"Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую", - заявил президент.
Он также обратился к украинцам, которые живут не в Украине:
"Делитесь этим видео, чтобы бизнес из ваших стран отверг сомнения и начал инвестировать в Украину! С предложениями можно уже сейчас обращаться к секретарю Национального инвестиционного совета David Braun".
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