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Espreso.tvОбществоЗеленский предоставил гражданство 9 иностранцам, которые воевали за Украину на Донбассе

Зеленский предоставил гражданство 9 иностранцам, которые воевали за Украину на Донбассе


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности и независимости Украины

Об этом сообщает сайт президента.

В гражданство Украины приняли 9 человек. Среди них:

  1. Сергей Алексеевич
  2. Станислав Гибадулин
  3. Сергей Гноевой
  4. Нугзар Канделаки
  5. Андрей Ковниренко
  6. Никита Макеев
  7. Денис Прохоров
  8. Алексей Сивохин.

Отмечается, что они - непосредственные участники боевых действий на востоке Украины.

Также к гражданству Украины принят Дмитрий Фомин, который участвовал в повышении профессиональной подготовки, обучении и обеспечении необходимым снаряжением военных медиков ВСУ в условиях боевых действий.

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