Зеленский предоставил гражданство 9 иностранцам, которые воевали за Украину на Донбассе
18 июля, 2019, 14:04
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности и независимости Украины
Об этом сообщает сайт президента.
В гражданство Украины приняли 9 человек. Среди них:
- Сергей Алексеевич
- Станислав Гибадулин
- Сергей Гноевой
- Нугзар Канделаки
- Андрей Ковниренко
- Никита Макеев
- Денис Прохоров
- Алексей Сивохин.
Отмечается, что они - непосредственные участники боевых действий на востоке Украины.
Также к гражданству Украины принят Дмитрий Фомин, который участвовал в повышении профессиональной подготовки, обучении и обеспечении необходимым снаряжением военных медиков ВСУ в условиях боевых действий.
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