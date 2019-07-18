Зеленский предоставил гражданство 9 иностранцам, которые воевали за Украину на Донбассе

18 июля, 2019, 14:04

Об этом сообщает сайт президента.

В гражданство Украины приняли 9 человек. Среди них:

Сергей Алексеевич Станислав Гибадулин Сергей Гноевой Нугзар Канделаки Андрей Ковниренко Никита Макеев Денис Прохоров Алексей Сивохин.

Отмечается, что они - непосредственные участники боевых действий на востоке Украины.

Также к гражданству Украины принят Дмитрий Фомин, который участвовал в повышении профессиональной подготовки, обучении и обеспечении необходимым снаряжением военных медиков ВСУ в условиях боевых действий.