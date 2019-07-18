Зеленский опрашивает украинцев по поводу "Государства в смартфоне"

18 июля, 2019, 20:45

Об этом сообщил президент в заметке на Facebook.

"Государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем", - заявил президент и призвал принять участие в интернет-опросе, где каждый гражданин может высказать свое мнение и пожелания по поводу будущего сервиса.

"Этот проект должен учесть потребности каждого гражданина и исправить все недостатки устаревшей системы. Поэтому нам нужны ваши мысли. Поэтому лично прошу каждого принять участие в опросе ".