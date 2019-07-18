//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский опрашивает украинцев по поводу "Государства в смартфоне"

Зеленский опрашивает украинцев по поводу "Государства в смартфоне"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в сети опрос по проекту "Государство в смартфоне"

Об этом сообщил президент в заметке на Facebook.

"Государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем", - заявил президент и призвал принять участие в интернет-опросе, где каждый гражданин может высказать свое мнение и пожелания по поводу будущего сервиса.

"Этот проект должен учесть потребности каждого гражданина и исправить все недостатки устаревшей системы. Поэтому нам нужны ваши мысли. Поэтому лично прошу каждого принять участие в опросе ".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать