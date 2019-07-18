Zara откажется от неэкологических материалов с 2025 года

18 июля, 2019, 09:58

Компания Zara до 2025 года планирует полностью перейти на экологичные материалы, подвергающиеся переработке

Об этом сообщил генеральный директор компании Inditex (в которую входит бренд Zara) Пабло Исла.

Так, по плану, до 2025 года - хлопок и лен в коллекциях Zara будут органическими, а полиэстер - переработанным.

Сейчас в Zara есть линейка Join Life, которая производится из экологических материалов. Она составляет 20% от всего ассортимента бренда.

К 2020 году корпорация Inditex откажется от пластиковых пакетов в магазинах своих брендов, а к 2023 году - от всех одноразовых пластиковых предметов.

Офисы и магазины компании планируют перейти на потребление энергии из возобновляемых источников - к 2025 году его доля должна быть не менее 80%.