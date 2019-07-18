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Espreso.tvОбществоЗа "Слугу народа" - 44%, "Голос" замыкает список партий, которые проходят в Раду, - соцопрос

За "Слугу народа" - 44%, "Голос" замыкает список партий, которые проходят в Раду, - соцопрос


фото: REUTERS
Социологи публикуют последние рейтинги накануне парламентских выборов в Украине

Новые данные приводит Центр Разумкова.

Так, согласно результатам их опроса, среди тех, кто собирается идти на выборы и определился, 44,4% отдадут свой голос за партию "Слуга народа".

За "Оппозиционную платформу - За жизнь" планируют отдать свой голос 13,3% респондентов. Всеукраинское объединение "Батькивщина" может набрать, по данным соцопроса, 8,5% голосов.

За партию "Европейская Солидарность" планируют отдать свои голоса 7,5% опрошенных.

Проходной барьер преодолевает и партия "Голос" , за которую планируют проголосовать 6,8% респондентов.

А "Сила и Честь" набирает 4,5%, а следовательно не преодолевает проходной барьер.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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