Известный шахматист завершил карьеру из-за смартфона в туалете

18 июля, 2019, 12:17

Чешский шахматист Игорь Раусис завершил карьеру из-за дисквалификации за использование в туалете смартфона во время международного турнира

Об этом сообщает Kronen Zeitung .

Раусис, после дисквалификации на международном шахматном турнире в Страсбурге (Франция), где он был пойман на мошенничестве, решил завершить карьеру.

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) начала дело в отношении Раусиса, который использовал смартфон во время партии на турнире в Страсбурге, чтобы получить подсказки.

Во время третьего раунда открытого турнира в Страсбурге гроссмейстер Игорь Раусис был осмотрен арбитрами, которые обнаружили веские доказательства мошенничества с помощью электронного устройства. Раусис в публичных комментариях признался, что использовал смартфон для помощи во время игры.

"ФИДЕ, как ответственный международный орган, не желает официально комментировать любые дополнительные детали, прежде чем этот случай будет тщательно расследован. Мы приложим все необходимые усилия, чтобы успешно бороться с мошенничеством, и собираемся усилить наказание за такие нарушения", - говорится в официальном заявлении ФИДЕ.

Раусис участвовал в соревнованиях с 1980-х годов. До 2003 года он выступал на международных турнирах под флагом Латвии, Бангладеша и Чехии. В 1992-м он получил звание гроссмейстера.