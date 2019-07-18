Институт нацпамяти надо защитить законом, - Вятрович

18 июля, 2019, 16:43

Глава УИНП Владимир Вятрович заявил, что Украинский институт национальной памяти необходимо защитить законом от политической ситуации

Об этом Владимир Вятрович сообщил в интервью, передает Укринформ.

"Впервые в Украине на государственном уровне реализуется политика декоммунизации. Разработана соответствующая законодательная база. В значительной степени мы выполнили те задачи, которые ставили перед собой, положив начало этой политики. Есть решение Конституционного суда, которое ставит точки над всеми дискуссиями о нужности-ненужности в декоммунизации и останавливает какие-либо попытки реванша в этом вопросе.

В то же время Вятрович отметил, что нужно готовить законодательную базу для обеспечения необратимой деятельности, в частности, Украинского института национальной памяти.

"Потому что Институт национальной памяти как центральный орган исполнительной власти сейчас достаточно уязвим с политической точки зрения. Соответственно должно быть специальное законодательство, которое сделает его более независимым от политической ситуации ", - подчеркнул он.

По поводу того, что отложить вопросы веры, языка и идентичности до завершения войны, он категорически отверг такую возможность.

"О представителей партии "Слуга народа", которые говорят о том, что к вопросу национальной идентичности надо будет вернуться после завершения войны, - категорически не согласен с этим. Мне этот тезис вообще напоминает: давайте начнем стрелять только тогда, когда закончится война. Потому что на самом деле то, что сейчас происходит, - это война за идентичность. И, соответственно, укрепление идентичности - это усиление Украины, это неотъемлемая часть этой войны. Поэтому Россия уделяет этому очень много внимания. Поэтому и Украина должна уделять очень много внимания ", - сказал Вятрович.