Или городов до 15 октября, или увольнение, - Зеленский поставил ультиматум директору "Укргидроэнерго"
Об этом сообщила пресс-служба президента в Facebook.
Президент поставил такую задачу после ознакомления с ходом ремонтных работ на переходе через дамбу ГЭС в Запорожье.
Во время общения с Зеленским Сирота отметил, что для полноценного ремонта деформационных швов моста надо перекрыть дорожное движение. По словам Сироты, для этого требуется разрешение городского совета.
"Мы приедем 15 октября. Будем проверять. Договорились?" - cказав президент.
"Договорились", - ответил Сирота.
"А если нет?", - спросил Зеленский.
"Я напишу заявление об увольнении", - сказал директор "Укргидроэнерго".
Заказчиком работ по ремонту автомобильного перехода является ЧАО "Укргидроэнерго", исполнители - ОАО "Днепр-Спецгидроэнергомонтаж" и ООО "Интехстрой".
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