Или городов до 15 октября, или увольнение, - Зеленский поставил ультиматум директору "Укргидроэнерго"

18 июля, 2019, 17:43

Об этом сообщила пресс-служба президента в Facebook.

Президент поставил такую задачу после ознакомления с ходом ремонтных работ на переходе через дамбу ГЭС в Запорожье.

Во время общения с Зеленским Сирота отметил, что для полноценного ремонта деформационных швов моста надо перекрыть дорожное движение. По словам Сироты, для этого требуется разрешение городского совета.

"Мы приедем 15 октября. Будем проверять. Договорились?" - cказав президент.

"Договорились", - ответил Сирота.

"А если нет?", - спросил Зеленский.

"Я напишу заявление об увольнении", - сказал директор "Укргидроэнерго".

Заказчиком работ по ремонту автомобильного перехода является ЧАО "Укргидроэнерго", исполнители - ОАО "Днепр-Спецгидроэнергомонтаж" и ООО "Интехстрой".