Яценюк: Путин хочет танцевать на могилах европейских надежд

18 июля, 2019, 12:07

"Цель Путина и его посланцев - не мир. Их цель - война против нас. Москва не верит в слезы. Москва хочет крови. Но мы остановим их и на этот раз"

Об этом написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем блоге на Цензор.НЕТ.

Арсений Яценюк напомнил, что сегодня, именно в годовщину трагедии MH17, "Медведчук представил в Страсбурге план Путина по Украине и Европы".

Суть этого плана России, подчеркнул Арсений Яценюк - "все ложится на Украину": "Жертвы, преступления российских военных и боевиков, убийства, изнасилования, пытки. Все, что было уничтожено или вывезено в Россию. За это должна заплатить Украина".

По плану Путина, озвученному Медведчуком, "Украина не имеет и не может иметь самостоятельного будущего": "Все будет решать Москва. Так хочет Кремль. У него такая версия истории. Здесь нет украинцев. Не было. Не должно".

Согласно плану Кремля, "чтобы как-то сохраниться, Украина должна быть максимально разделена": "Они предлагают автономию для Донбасса. Зачем? Ведь автономия для Донбасса - это повтор сценария, который они уже провернули в Крыму".

Между тем, подчеркнул Арсений Яценюк, сам Крым выводится Россией за скобки "Крым, говорит Москва, принадлежит России. Другого варианта не будет".

Европа, согласно плану Путина, должна заплатить Москве "за поддержку идеологии "примирения", плюс - Северный поток-2": "Будете платить всегда, говорит Путин. Европа, продолжай в этом духе, - по сути, говорит он европейским слушателям. Приглашай медведчуков, допускай российских парламентариев к парламентской ассамблеи Совета Европы, бросай за решетку украинцев. И внимательно следи за новостями: скоро мы придем на твои следующие территории - Польши, Венгрии, стран Балтии ".

"Европа, говорит Путин в день годовщины MH17, ты заплатишь за все, даже за развал Советского Союза. Ты устала, Европа. Рассчитываешь, что пришло время для того, чтобы перевести дыхание, объясниться, договориться. А Путин так не думает. Принимайте его в гости. Он хочет танцевать на могилах европейских надежд. Именно это в Страсбурге сказал сегодня Медведчук ", - подчеркнул Арсений Яценюк.

К тому же, напомнил он, сегодня из Москвы пришла еще новость: "Путин издал указ об упрощенном режиме предоставления гражданства своим жертвам с Донбасса".

Цель Путина и его посланцев - не мир, написал Арсений Яценюк: "Их цель - война против нас".

"Пять лет Медведчука охраняли в Украине как безальтернативного посредника. Доохранялись. Сегодня он выставил свой счет", - подчеркнул лидер "Народного фронта". "Москва не верит слезам. Москва хочет крови. Но мы остановим их и на этот раз", - написал Арсений Яценюк.