Возле Варшавы в ДТП с цементовозом погиб украинец
18 июля, 2019, 08:20
Авария произошла в городке Юзефув возле Варшавы
Об этом пишет Польское радио .
Отмечается, что украинский водитель съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом.
"Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате полученных травм водитель погиб на месте", - сказал представитель польской полиции.
Как сообщается, водитель цистерны, перевозивший 27 тонн цемента, был трезв.
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