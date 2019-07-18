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Espreso.tvОбществоВозле Варшавы в ДТП с цементовозом погиб украинец

Возле Варшавы в ДТП с цементовозом погиб украинец

Авария произошла в городке Юзефув возле Варшавы

Об этом пишет Польское радио .

Отмечается, что украинский водитель съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом.

"Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате полученных травм водитель погиб на месте", - сказал представитель польской полиции.

Как сообщается, водитель цистерны, перевозивший 27 тонн цемента, был трезв.

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