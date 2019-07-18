Военные с азиатской страны посетили ЧАО "АвтоКрАЗ"

18 июля, 2019, 16:28

Представители военного ведомства одной из стран Юго-Восточной Азии побывали на предприятии с целью ознакомления с продукцией военного назначения, обсуждения вопросов возможного сотрудничества

Гости встретились с руководством автозавода, осмотрели выставку автомобилей: КрАЗ-6322, КрАЗ-Fiona, КрАЗ-Hulk, КрАЗ-5401Н2 "Свіжість", КрАЗ-6510 ТЕ, КрАЗ-5233 "Джерело", КрАЗ-5233ВЕ, АПЗ-6,5.

На испытательно-демонстрационном полигоне предприятия для них организовали авто-шоу: демонстрацию возможностей автомобилей КрАЗ-6510 и КрАЗ-6322 в преодолении препятствий.

Визитеры восторженно отзывались о мастерстве опытного водителя-испытателя Василия Ухналя. Также изъявили желание проехаться в кабине вместе с водителем во время движения препятствиями. Такую возможность им было представлено. "Супер-техника, супер-классный водитель", - такие отзывы потенциальных заказчиков продукции автозавода.

Положительными были впечатления гостей после посещения учебного центра. Они подчеркнули важность его современного технического обеспечения для основательного обучения персонала, который будет осуществлять эксплуатацию, обслуживание и ремонт техники.

Собранная информация позволит военным сформулировать соответствующие запросы на модели автомобилей, которые им необходимы.