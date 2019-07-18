Во время матча клуба, футболисты которого погибли в авиакатастрофе, заметили паранормальное явление
Об этом сообщает Minuto90 в twitter.
Во время матча 10-го тура чемпионата Бразилии между "Шапекоенсе" и "Атлетико Минейро" произошел странный эпизод.
Во время выполнения углового удара игроками "Шапекоенсе" мяч полетел по необычной траектории, сделав резкий зигзаг вверх. В соцсетях болельщики назвали это паранормальным явлением, которое связали с гибелью футболистов бразильского клуба в авиакатастрофе.
28 ноября 2016 г. самолет с футболистами "Шапекоенсе", которые направлялись на матч финала Южноамериканского кубка, разбился в Колумбии. В авиакатастрофе погиб 71 человек из 77, находившихся на борту.
En cada balón que se defiende en la cancha del Chapecoense pareciera que fueran más de 11 con su camisa puesta.- Minuto 90 (@ Minuto_9o) 16 июля 2019
El balón rebota en el aire. pic.twitter.com/9kp8PqUBqT
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