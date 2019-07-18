Во время матча клуба, футболисты которого погибли в авиакатастрофе, заметили паранормальное явление

18 июля, 2019, 17:00

Во время матча бразильского клуба "Шапекоенсе", футболисты которого погибли в 2016 году в авиакатастрофе, заметили паранормальное явление

Об этом сообщает Minuto90 в twitter.

Во время матча 10-го тура чемпионата Бразилии между "Шапекоенсе" и "Атлетико Минейро" произошел странный эпизод.

Во время выполнения углового удара игроками "Шапекоенсе" мяч полетел по необычной траектории, сделав резкий зигзаг вверх. В соцсетях болельщики назвали это паранормальным явлением, которое связали с гибелью футболистов бразильского клуба в авиакатастрофе.

28 ноября 2016 г. самолет с футболистами "Шапекоенсе", которые направлялись на матч финала Южноамериканского кубка, разбился в Колумбии. В авиакатастрофе погиб 71 человек из 77, находившихся на борту.

En cada balón que se defiende en la cancha del Chapecoense pareciera que fueran más de 11 con su camisa puesta.

El balón rebota en el aire. pic.twitter.com/9kp8PqUBqT - Minuto 90 (@ Minuto_9o) 16 июля 2019

Читайте также: "Двигатель выключился, мы падали и это был уже не сон". История футболистов "Шапекоенсе", выживших в авиакатастрофе .