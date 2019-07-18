//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВо время матча клуба, футболисты которого погибли в авиакатастрофе, заметили паранормальное явление

Во время матча клуба, футболисты которого погибли в авиакатастрофе, заметили паранормальное явление


фото: twitter
Во время матча бразильского клуба "Шапекоенсе", футболисты которого погибли в 2016 году в авиакатастрофе, заметили паранормальное явление

Об этом сообщает Minuto90 в twitter.

Во время матча 10-го тура чемпионата Бразилии между "Шапекоенсе" и "Атлетико Минейро" произошел странный эпизод.

Во время выполнения углового удара игроками "Шапекоенсе" мяч полетел по необычной траектории, сделав резкий зигзаг вверх. В соцсетях болельщики назвали это паранормальным явлением, которое связали с гибелью футболистов бразильского клуба в авиакатастрофе.

28 ноября 2016 г. самолет с футболистами "Шапекоенсе", которые направлялись на матч финала Южноамериканского кубка, разбился в Колумбии. В авиакатастрофе погиб 71 человек из 77, находившихся на борту.

Читайте также: "Двигатель выключился, мы падали и это был уже не сон". История футболистов "Шапекоенсе", выживших в авиакатастрофе .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать