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Espreso.tvОбщество#влепизасебя: в сети набирает популярности молодежный клип с призывом "влепить галку" на выборах Рады

#влепизасебя: в сети набирает популярности молодежный клип с призывом "влепить галку" на выборах Рады

В интернете появился музыкальный видеоклип с призывом к молодежи проголосовать на выборах в Верховную Раду Украины

Видео под названием # влипизасебе выложили на Youtube-канале "Влепи За Себя" .

Ролик создан в креативном урбанистическом стиле с городскими пейзажами, интерьерами развлекательных заведений. Герои видео - молодые стильные девушки и парни, которые работают, тренируются и развлекаются. Саундтрек к видеоряду - современная электронная танцевальная музыка. Автор саундтрека - киевский композитор Дмитрий Авксентьев.

"Приди. Подними руку. Влипы галку. Проголосуй", - призывают создатели видеоклипа.

# Влепизасебя - это инициатива общественной организации Global Office. Эта инициатива существует при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

"Эта инициатива полностью аполитичическая и апартийная. Чего мы хотим? В среднем свою гражданскую позицию на выборах выражает только 36% украинской молодежи. Мы хотим, чтобы на голосование ходило больше ребят", - объясняют свои мотивы участники инициативы.

В сопроводительном сообщении авторы ролика отмечают важность того, чтобы выразить свою гражданскую позицию путем голосования.

"Мы можем быть чемпионами по смешанным боевым искусствам, а можем быть теми, кто избегает любых столкновений. Можем быть хардворкерамы, а можем чиллерами. Мы можем быть рейверов, а можем быть теми, у кого последней вечеринкой был выпускной в школе. Мы можем доставлять пищу, день и ночь сидеть за компьютером, придумывать рекламу, шить одежду, варить кофе, играть музыку, смешивать коктейли, смешивать слова. Мы можем быть людьми любой ориентации, людьми любого вероисповедания и людьми любой гражданской позиции. И все мы абсолютно одинаковы. Ибо у каждого и у каждой из нас есть абсолютно одинаковые возможность и право на то, чтобы свою гражданскую позицию выразить. Кем бы ты ни был и кем бы ты ни была, приди на парламентские выборы 21 июля и влипы галку в избирательный бюллетень за свои взгляды . Какими бы они ни были, # влепизасебя ", - призывают авторы видео.

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