Вечером 19 июля закроют две станции киевского метро
18 июля, 2019, 17:30
Станций "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь" будут закрыты на вход
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"19 июля 2019 в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход (закрытии) для пассажиров станций "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", - сообщили в пресс-службе метрополитена.
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