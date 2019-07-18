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Espreso.tvОбществоВечером 19 июля закроют две станции киевского метро

Вечером 19 июля закроют две станции киевского метро


фото: tsn
Станций "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь" будут закрыты на вход

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"19 июля 2019 в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход (закрытии) для пассажиров станций "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", - сообщили в пресс-службе метрополитена.

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