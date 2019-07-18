В Украине запустили базу опасных товаров
18 июля, 2019, 10:15
Министерство экономического развития и торговли запустило всеукраинскую базу опасной непищевой продукции
В базе от МЭРТ можно проверить, безопасна ли та или иная продукция (сейчас на ресурсе есть только несколько детских товаров), узнать, как покупать онлайн безопасно, что делать в случае приобретения опасной техники или игрушек, как и куда обращаться в случае нарушения прав.
На сайте также указаны контактные данные всех органов рыночного надзора и сферы их полномочий.
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