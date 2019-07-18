В Ривненской области на взятке в $100 тыс. задержали одного из глав РГА
18 июля, 2019, 18:51
Председателя Рокитновской РГА задержали при получении взятки от предпринимателя
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.
"Сегодня ГПУ, ГБР и СБУ задержали с поличным при получении от предпринимателя $100 тыс. главу Рокитновской РГА. Это - 6066 зафиксированній факт коррупции в пределах подследственности ГПУ за текущий год", - написал генпрокурор.
Он также отметил, что сейчас в суд уже направили 2037 дел. Еще 255 - осуждены.
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