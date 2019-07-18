В Ривненской области на взятке в $100 тыс. задержали одного из глав РГА

18 июля, 2019, 18:51

Председателя Рокитновской РГА задержали при получении взятки от предпринимателя

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Сегодня ГПУ, ГБР и СБУ задержали с поличным при получении от предпринимателя $100 тыс. главу Рокитновской РГА. Это - 6066 зафиксированній факт коррупции в пределах подследственности ГПУ за текущий год", - написал генпрокурор.

Он также отметил, что сейчас в суд уже направили 2037 дел. Еще 255 - осуждены.