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Espreso.tvОбществоВ РФ возбудили уголовное дело против лидера ОУН Кохановского

В РФ возбудили уголовное дело против лидера ОУН Кохановского


фото: RFE
Следком Российской Федерации открыл уголовное дело на гражданина Украины Николая Кохановского

Об этом сообщается на сайте следом России.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины Николая Кохановского по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет)", - говорится в сообщении.

В Следкоме заявили, что 18 февраля 2018 года участники программы Организации украинских националистов, а также члены других украинских националистических организаций под руководством Николая Кохановского "напали на здание Российского центра науки и культуры, забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, нанесли большой материальный ущерб, нарушили режим работы российского учреждения ".

"По данному факту в ГСУ СК России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)", - отмечают в Идя.

В российском ведомстве также утверждают, что в ходе расследования этого уголовного дела "получены неопровержимые доказательства того, что комбат Организации украинских националистов Николай Кохановский в феврале 2018 года распространил в свободном доступе сети Интернет видеообращение, в котором публично призвал всех желающих принять участие в организованном под его руководством мероприятии, в ходе которого и было запланировано нападение на Российский центр науки и культуры ".

"В рамках расследования уголовного дела о нападении на Российский центр науки и культуры следователями СК России в адрес компетентных органов Украины были направлены запросы о правовой помощи для детального установления всех обстоятельств инцидента, однако помощь российскому следствию не предоставляется, и, несмотря на очевидность самих фактов совершения преступлений и популярность конкретных лиц, причастных к ним, радикалы в Украине так и не были привлечены к ответственности ", - отметили в Следкоме РФ.

18 февраля 2018 года в Киеве представители националистических организаций - ОУН, Белый молот, Социал-национальная ассамблея, Черный комитет, Комитет освобождения политзаключенных провели акцию под названием "Смерть России". Здание Россотрудничества, расположенное на ул. Борисоглебской, 2, участники забросали яйцами и камнями, разбили окна. Участники мероприятия пояснили, что учреждение Россотрудничества было замечено в антиукраинской деятельности и пропаганде "русского мира".

Проводник добровольческого движения "Организация украинских националистов", ветеран АТО Николай Кохановский пообещал, что погромы расположенных в Украине российских объектов будут продолжатся, если государство не запретит деятельность структур страны-агрессора. Прошлую акцию он назвал "удачным флэшмобом", и добавил, что к нему присоединились 300-400 человек.

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