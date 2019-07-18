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Espreso.tvОбществоВ пятницу в Украине потеплеет до +28, - синоптик

В пятницу в Украине потеплеет до +28, - синоптик

В пятницу, 19 июля, в большинстве областей Украины предусматривается + 24 + 28 градусов, на юге + 26 + 30 градусов, в западной части местами + 23 + 25 градусов

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в своем Telegram-канале .

Отмечается, что дожди (местами с грозами) наиболее вероятные в западных и северных областях.

Юг, Восток, Центр построят в сухой солнечной погоде.

В Киеве 19 июля есть вероятность дождя с грозой, однако солнца хватает тоже. Потеплеет днем до + 24 + 26 градусов. В течение субботы-воскресенья столбики термометров еще подскочат, в столице нагреется воздух до + 26 + 29 градусов.

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