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Espreso.tvОбществоВ Одессе во время агитационного концерта Червоненко с дрона сбросили фаллоимитатор

В Одессе во время агитационного концерта Червоненко с дрона сбросили фаллоимитатор

Во время агитационного концерта беспартийного кандидата Евгения Червоненко (134-й округ) с квадрокоптера сбросили фаллоимитатор

Об этом пишет одесское издание Думская .

Как сообщают очевидцы, сначала квадрокоптер летал возле сцены, но потом подлетел ближе и сбросил свой "груз" вниз.

Отмечается, что сначала Червоненко планировал устроить концерт на площади Деревянко. При монтаже сцены для него там изуродовали газон и повредили систему полива.

 

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