В Одессе во время агитационного концерта Червоненко с дрона сбросили фаллоимитатор

18 июля, 2019, 15:47

Во время агитационного концерта беспартийного кандидата Евгения Червоненко (134-й округ) с квадрокоптера сбросили фаллоимитатор

Об этом пишет одесское издание Думская .

Как сообщают очевидцы, сначала квадрокоптер летал возле сцены, но потом подлетел ближе и сбросил свой "груз" вниз.

Отмечается, что сначала Червоненко планировал устроить концерт на площади Деревянко. При монтаже сцены для него там изуродовали газон и повредили систему полива.