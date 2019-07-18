В Одессе во время агитационного концерта Червоненко с дрона сбросили фаллоимитатор
18 июля, 2019, 15:47
Во время агитационного концерта беспартийного кандидата Евгения Червоненко (134-й округ) с квадрокоптера сбросили фаллоимитатор
Об этом пишет одесское издание Думская .
Как сообщают очевидцы, сначала квадрокоптер летал возле сцены, но потом подлетел ближе и сбросил свой "груз" вниз.
Отмечается, что сначала Червоненко планировал устроить концерт на площади Деревянко. При монтаже сцены для него там изуродовали газон и повредили систему полива.
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