В Минске договорились об обмене пленными по формуле 69 на 208, - Бессмертный
18 июля, 2019, 13:13
В Минске стороны договорились об обмене политзаключенными, пленными и незаконно заключенными
Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Безсмертный во время брифинга, передает Еспресо.TV
Он рассказал, что представители ОРДЛО согласились на это, однако, этому помешал Кремль.
"В Минске достигнута договоренность: обмен по формуле 69 на 208. Украинская сторона вчера была готова начать процедуру обмена и предложила дату. Даже сегодня. Это поддержали представители ОРДЛО, но это отрицали представитель из Москвы", - заявил Бессмертный.
Читайте также
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-
-
Читайте также
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-