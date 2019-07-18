В Минске договорились об обмене пленными по формуле 69 на 208, - Бессмертный

18 июля, 2019, 13:13

В Минске стороны договорились об обмене политзаключенными, пленными и незаконно заключенными

Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Безсмертный во время брифинга, передает Еспресо.TV

Он рассказал, что представители ОРДЛО согласились на это, однако, этому помешал Кремль.

"В Минске достигнута договоренность: обмен по формуле 69 на 208. Украинская сторона вчера была готова начать процедуру обмена и предложила дату. Даже сегодня. Это поддержали представители ОРДЛО, но это отрицали представитель из Москвы", - заявил Бессмертный.