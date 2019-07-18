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Espreso.tvОбществоВ Киеве родителей подростка оштрафовали на 100 тыс. за буллинг в школе

В Киеве родителей подростка оштрафовали на 100 тыс. за буллинг в школе

В январе на территории одной из школ Киева произошел конфликт между школьниками, из-за которого один из подростков оказался в больнице со значительными телесными повреждениями

Об этом говорится в постановлении Деснянского районного суда Киева .

Нападающий - школьник признал свою вину, после чего получил наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Теперь ему и его родителям придется выплатить компенсацию материального ущерба в 2676 гривен, а также 100 тыс. гривен - в качестве моральной компенсации.

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