В Киеве родителей подростка оштрафовали на 100 тыс. за буллинг в школе
18 июля, 2019, 14:24
В январе на территории одной из школ Киева произошел конфликт между школьниками, из-за которого один из подростков оказался в больнице со значительными телесными повреждениями
Об этом говорится в постановлении Деснянского районного суда Киева .
Нападающий - школьник признал свою вину, после чего получил наказание в виде 1 года лишения свободы условно.
Теперь ему и его родителям придется выплатить компенсацию материального ущерба в 2676 гривен, а также 100 тыс. гривен - в качестве моральной компенсации.
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