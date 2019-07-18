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Espreso.tvМирВ Британии правительство будет помогать работникам, которые потеряют работу из-за искусственного интеллекта

В Британии правительство будет помогать работникам, которые потеряют работу из-за искусственного интеллекта

В Великобритании работники, чья профессия потеряет актуальность в результате автоматизации, получат помощь от новой правительственной программы

Согласно данным анализа компании Oxford Economics, до 20 млн рабочих мест на производстве будут заменены роботами до 2030 года во всем мире, информирует УНИАН со ссылкой на британские СМИ.

Программа будет помогать людям найти новую карьеру или получить новые навыки, чтобы они смогли сменить свою работу.

«Технологии, такие как искусственный интеллект и автоматизация, меняют наш образ жизни и труд. Они несут большую выгоду экономике», - пояснил министр образования Великобритании Дэмиан Гиндс.

Гиндс добавил, что вызов, который появился в связи с технологическими изменениями, очень велик. Поэтому программа переквалификации будет вводиться постепенно, а в ходе ее работы будут вноситься изменения.

Эксперт компьютерных наук из Университета Суррей профессор Алан Вудвард сказал, что несмотря на сокращение рабочих мест, автоматизация - неизбежный процесс. Ведь она сильно удешевляет производство товаров.

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