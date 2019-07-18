Усик ошарашил своими планами после завершения карьеры
18 июля, 2019, 12:55
Украинский боксер Александр Усик заявил, что после завершения карьеры хотел бы стать судьей в ринге
Об этом Усик рассказал на своем Youtube-канале.
"Судьи всегда кайфуют, что у них лучшие места. Я всегда говорил, что круче место - у рефери. Мне бы хотелось в дальнейшем стать рефери, чтобы посмотреть поединок изнутри", - сказал Усик.
Александр Усик перешел в супертяжелый вес и лишился титулов и звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг). В мае он должен был провести бой с камерунцем Карлосом Такамом, но из-за травмы бицепса дебютный поединок в новой весовой категории был отложен до сентября.
- 17 июля стало известно, что Александр Усик готовится к первому бою в супертяжелом весе в оккупированном Крыму .
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