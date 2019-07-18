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Espreso.tvСпортУмер известный украинский тренер

Умер известный украинский тренер


фото: ua-independent.com
В четверг 18 июля в 55-летнем возрасте ушел из жизни заслуженный тренер Украины Андрей Гонцов

Об этом сообщает ua-independent.com.

Андрей Владимирович всю жизнь был предан фехтованию, непосредственно осуществлял подготовку спортсменов к участию в Олимпийских играх. Тренерскую деятельность Гонцов начал в 1981 году. После окончания Харьковского университета физической культуры работал в ДЮСШ №8, ДЮСШ ФСО "Спартак".

В 2010 году получил должность тренера-преподавателя по фехтованию в Харьковской КДЮСШ ХТЗ, где и работал до последнего времени. За время работы Андрей Гонцов подготовил десять мастеров спорта Украины, одного заслуженного мастера спорта.

Среди лучших воспитанниц Валерия Чудикова - серебряный призер Олимпийских игр-2016 и чемпионка мира в командных соревнованиях Елена Воронина, серебряный призер чемпионата мира среди кадетов, чемпионка Украины, многократный призер международных соревнований, дочь Дарья Гонцова, а также Никита Никиткин, чемпион Украины, призер международных соревнований, который сейчас успешно работает тренером, продолжая дело своего учителя.

 

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