Умер известный украинский тренер
Об этом сообщает ua-independent.com.
Андрей Владимирович всю жизнь был предан фехтованию, непосредственно осуществлял подготовку спортсменов к участию в Олимпийских играх. Тренерскую деятельность Гонцов начал в 1981 году. После окончания Харьковского университета физической культуры работал в ДЮСШ №8, ДЮСШ ФСО "Спартак".
В 2010 году получил должность тренера-преподавателя по фехтованию в Харьковской КДЮСШ ХТЗ, где и работал до последнего времени. За время работы Андрей Гонцов подготовил десять мастеров спорта Украины, одного заслуженного мастера спорта.
Среди лучших воспитанниц Валерия Чудикова - серебряный призер Олимпийских игр-2016 и чемпионка мира в командных соревнованиях Елена Воронина, серебряный призер чемпионата мира среди кадетов, чемпионка Украины, многократный призер международных соревнований, дочь Дарья Гонцова, а также Никита Никиткин, чемпион Украины, призер международных соревнований, который сейчас успешно работает тренером, продолжая дело своего учителя.
- 14 февраля умер экс-тренер молодежной команды "Манчестер Юнайтед" Эрик Харрисон, который воспитал Дэвид Бекхэма, Райана Гиггза и других известных футболистов.
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