Украина попала в список стран, граждане которых больше всего отдыхали на Мальдивах
Об этом свидетельствуют данные министерства туризма Мальдив.
Так, в 2018 году на курортах Мальдивских островов отдохнули 9722 украинцев.
В рейтинг Минтуризма вошли также:
Германия - 112 109 туристов;
Великобритания - 103 977 туристов;
Италия - 88 867 туристов;
Россия - 61 931 турист;
Франция - 42 365 туристов;
Швейцария - 32 651 турист;
Испания - 25843 туристы;
Швеция - 13 127 туристов;
Нидерланды - 12 438 туристов;
Чехия - 11 459 туристов;
Турция - 11168 туристов;
Даниия - 10629 туристов;
Украина - 9722 туристов;
Польша - 8699 туристов;
Португалия - 6882 туристы.
Кроме того, рост туристического потока из Украины по итогам прошлого года по сравнению с 2017 годом составил 17,6% и является одним из крупнейших среди европейских стран. По этому показателю Украина заняла 8 место среди 32 стран Европы.
В то же время, согласно статистическим данным 2019 года, с января по май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество украинских туристов на Мальдивах тоже увеличилось - на 8,3%.
Стоимость отдыха на Мальдивах стартует от $ 2200.
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