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Espreso.tvСпортУкраина получила 4-ю награду на ЧМ по водным видам спорта

Украина получила 4-ю награду на ЧМ по водным видам спорта


фото: REUTERS
Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук получили бронзовую награду в артистическом плавании на чемпионате мира по водным видам спорта

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Федина и Савчук в соревнованиях дуэтов получили за произвольную программу 94.1000 балла и заняли третью позицию. Наших синхронисток опередили россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (97.5000) и китаянки Ксючень Хуань и Веньянь Сунь (95.7667).

Для сборной Украины эта награда стала уже четвертой на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея). Всего в активе нашей команды одна золотая и три бронзовые медали.

 

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