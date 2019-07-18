Украина получила 4-ю награду на ЧМ по водным видам спорта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Федина и Савчук в соревнованиях дуэтов получили за произвольную программу 94.1000 балла и заняли третью позицию. Наших синхронисток опередили россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (97.5000) и китаянки Ксючень Хуань и Веньянь Сунь (95.7667).
Для сборной Украины эта награда стала уже четвертой на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея). Всего в активе нашей команды одна золотая и три бронзовые медали.
Еще одна медаль в Кванджу !!!- НОК Украины (@OlympicUA) 18 июля 2019
Украинский дуэт в составе Марты Фединой и Анастасии Савчук приобретает бронзу в произвольной программе на чемпионате мира в Южной Корее.
Поздравляем девушек и весь тренерский штаб во главе со Светланой Саидовой! Гордимся вами !!! pic.twitter.com/kkXlKll4nZ
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